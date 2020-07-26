ميسي يختار “خليفة سيتين”

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني ونجمه الأول، حدد اسم المدير الفني الذي يريده أن يتولى تدريب الفريق خلفا لكيكي سيتين.

وخسر الفريق الكتالوني لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد في المراحل الأخيرة، مما وضع سيتين في دائرة الانتقادات من جانب الجماهير فضلا عن بعض اللاعبين.

وكانت وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى قرب رحيل المدير الفني، فيما تبقى نتائج برشلونة في دوري أبطال أوروبا عنصرا حاسما في تحديد مصيره.

إلا أن صحيفة “صن” البريطانية قالت إن ميسي يريد أن يتولى مواطنه مارسيلو بييلسا تدريب برشلونة، بعد أن قاد ليدز يونايتد إلى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد بييلسا (65 عاما) مع ليدز هذا الشهر، وسط تكهنات بإمكانية تمديده لا سيما بعد إنجاز الصعود إلى الـ”بريميرليغ”.

وسبق أن قاد بييلسا تدريب منتخب الأرجنتين بين عامي 1998 و2004، لكن هذه الفترة كانت قبل انضمام ميسي إلى “راقصي التانغو”.

وعين سيتيين مديرا فنيا لبرشلونة في يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي، وحقق المدرب البالغ من العمر 61 عاما، نتائج متفاوتة بداية، لكنه تمكن من الحفاظ على صدارة ترتيب الليغا ضمن سعي الفريق للقب ثالث تواليا في الدوري، إلى حين تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس.

إلا أن أداء برشلونة تعثر في فترة ما بعد العودة في يونيو، حتى انتهى به الحال في المركز الثاني خلف الفريق الملكي.

وترافقت هذه النتائج مع تقارير عن خلافات في الفريق، لا سيما بين لاعبين يتقدمهم ميسي، والجهاز الفني والإدارة.

ووجه ميسي انتقادات لاذعة لأداء الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا في المرحلة الأخيرة، داعيا إلى عملية نقد ذاتي شاملة ومحذرا من أن الأداء الذي يقدمه برشلونة قد يكلفه غاليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يستكملها في الثامن من أغسطس باستضافة نابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي، بعد التعادل 1-1 ذهابا.