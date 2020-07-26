الفارس تشكّل فريق عمل لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريع “الإسكان” و”الأشغال”

قامت معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس بتشكيل فريق عمل لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان.

وجاء في قرار تشكيل فريق العمل أن مهمته ستكون بحث سبل تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان، وسيكون الفريق برئاسة المهندس راشد هادي العنزي – نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبعضوية م.بدر عبدالعزيز الفليج و م.سعيد مانع العجمي و م.دلال صالح الأنبعي و ضاري بدر المذن وعبدالله منصور العجمي و محمد هادي براك ومساعد عبدالعزيز الياسين.

وسيتم تكليف الفريق بتقديم المقترحات التي من شأنها تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والممارسات والمسابقات والمزايدات والفرص الإستثمارية التي تطرحها الجهات التابعة لمعالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان.

وسيناط بالفريق مهمة رفع التوصيات والمقترحات بشأن الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الواجب إتباعها لإدخال هذه المقترحات حيز التنفيذ، على أن تكون مدة فريق العمل شهر واحد قابلة للتجديد في حال الحاجة، وان يقدم في نهاية مدة عمله تقريراً نهائياً بنتائج أعماله وتوصياته.