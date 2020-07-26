العزل الحراري للأسطح

طبق العزل الحراري في دولة الكويت سنة 1984 حيث قبل هذا التاريخ لم يكن يشترط وجوب العزل الحراري في جميع المباني الحكومية أو الهيئات الرسمية، بعد هذا التاريخ تم وضع شروط فنية للمباني الجديدة يضع في الاعتبار عزل الجدران والأسطح لما يترتب عليه ذلك من تقليل كبير في الطاقة الكهربائية المستهلكة خصوصا في جو مثل جو دولة الكويت حيث الحرارة العالية والرطوبة تكون هي الأكثر شهورا في السنة.

الأسطح الغير معزولة تكون سببا في فقد ما يقارب عشرون في المائة من حرارة المنزل، وقد تكون كلفة العزل من مواد وعمالة مرهقة على صاحب البناء ماديا لكنها على المدى الطويل فإنها مجدية اقتصاديا وأوفر له.

من أنواع العزل المشهورة الصوف الزجاجي الذي يوجد بسماكات متعددة وبكثافات متعددة أيضا حيث تتراوح السماكات من 50 ملم إلى 250 ملم وبكثافة 42 كجم/متر مكعب

أيضا هناك اللفائف العازلة من الألياف سواء كانت ألياف زجاجية أو معدنية أو بلاستيكية، تستخدم لعزل الأسطح والأرضيات والجدران والأساسات

كما تستخدم الرغوة أو البوليسترين لعزل الأسطح والجدران حيث توفر هذه المادة عزل عالي الجدول للأسطح مقارنة بسماكة الرغوة.

م.عبدالله الرشيدي