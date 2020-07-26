حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 27 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 33°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.