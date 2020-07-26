نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأحد صحة ما أثير أخيرا حول وجود تداخل بين القسائم الحكومية والمناطق الحكومية في مشروع مدينة المطلاع السكنية مؤكدة الحرص على تنفيذ قسائم المشروع طبقا للمخططات التي تم تسليمها للمواطنين المخصص لهم.

وقال المتحدث الرسمي ل(الرعاية السكنية) المهندس إبراهيم الناشي في بيان صحفي إنه لا صحة لما نشر في إحدى الصحف المحلية حول وجود تداخل بين القسائم السكنية والمناطق الحكومية موضحا أن مركز الضاحية الخاص بالخدمات الحكومية مفصول بشكل تام بطرق رئيسة عن القسائم السكنية المجاورة له.

وأضاف أن (الرعاية السكنية) حريصة على سلامة وجودة التخطيط العمراني للمدينة وما تم توزيعه وتنفيذه من قسائم وخدمات بنى تحتية مؤكدا عدم وجود أي تعارض بين حدود القسائم السكنية وخطوط وعبارات الكهرباء الأرضية.

وأوضح أن اعتماد وإيداع المخططات التنظيمية لأي مشروع سكني يمر بأكثر من مرحلة تتعلق بالإخراج الفني وترقيم الضواحي والقسائم السكنية وغيرها من المباني الحكومية بما يتوافق مع اشتراطات بلدية الكويت التي يتم إيداع جميع المخططات التنظيمية لديها للعمل بموجبها سواء لمنح التصاريح أو الإجراءات الأخرى التي تتطلب موافقتها.

وذكر أن أن تخطيط وتصميم مدينة المطلاع السكنية تم إنجازه بوساطة أحد الدور الاستشارية العالمية وفق القوانين والاشتراطات المتبعة في دولة الكويت فضلا عن تطبيق التجارب الحديثة في ما يتعلق بالضوابط المرورية والدراسات البيئية ما أعطى المدينة صبغة عمرانية مميزة.

وأكد الحرص على تنفيذ قسائم المشروع طبقا للمخططات التي تم تسليمها للمواطنين المخصص لهم في المشروع وقت توزيعه دون مساس بالأبعاد ومساحات القسائم فضلا عن أطوال وأبعاد الطرق وأماكن المباني العامة ومحطات التحويل الكهربائية.