المواشي: تنهي استعداداتها لاستقبال المضحين بعد صلاة العيد مباشرة

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي – أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية – عن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال المضحين من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد صلاة العيد مباشرة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي ان «المواشي» قد بدأت بالفعل تسجيل طلبات الأفراد للأضاحي عبر الخدمة الهاتفية وتطبيق «المواشي» للأجهزة الذكية، كما أنها بدأت أيضا بتسجيل طلبات الأضاحي للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لهذا العام.

وفيما يخص مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد، أعلن بودي عن جاهزية المسلخ بطاقة إنتاجية تصل الى 900 رأس في الساعة، لاستقبال المضحين في العيد، وتقديم خدمات ذبح وتجهيز الأضاحي ثم الفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين المختصين وسط بيئة صحية ورقابة بيطرية فائقة وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف بودي ان الشركة قد انتهت من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة ڤيروس كورونا المستجد للتقليل من خطر العدوى بهذا الوباء، خصوصا عند استقبال جموع المضحين من المواطنين والمقيمين، حيث انها وضعت خطتها لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب ورفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين، وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية المضحين من هذا الوباء بإذن الله، في كافة المرافق التابعة للمسلخ.

من جانب آخر، قال بودي: «قمنا هذه السنة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية بوضع آلية إلكترونية وهي الحجز المسبق للمواعيد لدخول المسلخ باستخدام الباركود عبر منصة meta.e.gov.kw، وقمنا بتقسيم صالة الأهالي الى عدة أقسام، قسم خاص لبيع وتسليم الأضاحي الأسترالية وقسم آخر لاستقبال وتسليم الأضاحي المختلفة، وتم تخصيص الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال المضحين من الأفراد الذين لديهم مواعيد عبر منصة «متى»، واستقبال اللجان الخيرية سيكون خلال الفترة المسائية، كما تم تخصيص موقع خاص لاستقبال المضحين الذين لديهم اكثر من 5 أضاحٍ، كما قمنا باعتماد إجراءات إضافية لتحقيق السرعة في تقديم الخدمة للعملاء، ونأمل من العملاء الكرام التعاون والالتزام بتطبيق تلك الإجراءات حرصا على سلامتهم ولتفادي الازدحام والتأخير.

وتعتبر شركة نقل وتجارة المواشي إحدى أهم شركات الأمن الغذائي في الكويت، وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، وأقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في المنطقة، يقع مكتبها الرئيسي في الكويت ولها فروع في كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا، ولديها مزرعة لتربية ورعاية الماشية في الكويت، ومزرعة لتربية ورعاية الماشية في الإمارات، وتستثمر وتدير اكبر مسلخ من نوعه في الكويت والمنطقة، ولدى الشركة أكثر من 35 منفذا بيع لتسويق وعرض اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، ومنصة لتسويق منتجاتها عبر تطبيق «المواشي» للأجهزة الذكية، ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة لاستقبال طلبات وملاحظات العملاء.