إصابة مهاجم ريال مدريد بكورونا تبعثر أوراق دوري الأبطال

جاء خبر إصابة أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، بفيروس كورونا المستجد، ليبعثر أوراق الفريق قبل دوري أبطال أوروبا، وربما حتى أوراق البطولة المرتقبة بأكملها.

وقال ريال مدريد ، بطل الدوري الإسباني، الثلاثاء، إن مهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز ، أصيب بكوفيد-19، مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأظهرت الفحوص التي خضع لها لاعبو ريال مدريد، الاثنين، إيجابية فحص ماريانو، لكن النادي أكد أنه في “صحة ممتازة” وعزل نفسه بالمنزل.

وسيلتقي ريال مدريد، الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور 16 قبل توقف الموسم، مع الفريق الإنجليزي في استاد الاتحاد ، في لقاء الإياب يوم الثامن من أغسطس المقبل.

وقد تبعثر إصابة دياز أوراق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يسعى لإعادة إطلاق دوري الأبطال بشكل آمن، خاصة إذا ما تبين مخالطة ماريانو دياز لزملائه في الفريق في الفترة الماضية.

كما أن الحكومة البريطانية وافقت على السماح لريال مدريد بالسفر لمانشستر، بشكل استثنائي، رغم قيود السفر، إلا أن الإصابة قد تعيد البحث في قرار السماح لريال مدريد بالسفر لبريطانيا.

يذكر أن ماريانو دياز اشتهر بتسجيله هدف الفوز الثاني على الغريم برشلونة، في الدوري الإسباني هذا الموسم، في المباراة التي ساهمت بشكل كبير لتحقيق ريال مدريد للقب الدوري.