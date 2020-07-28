“الأوقاف”: صلاة العيد في المساجد الجامعة للرجال فقط والنساء بالمصليات الخارجية

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والتي ستوافق يوم الجمعة 31 الجاري، ستكون في المساجد الجامعة وللرجال فقط.

وأشار تعميم لمدير ادارة مساجد العاصمة ندبا م.عبدالله المسباح الى انه بخصوص النساء توجد مصليات خارجية في الساحات (عدد 14 مصلى) في المحافظات الست، مشددا على منع اصطحاب الاطفال دون 15 عاما في المساجد والمصليات، على ان تقام الصلاة وخطبة عيد الاضحى في تمام الساعة 5.22 صباح الجمعة.

وأوضح التعميم أن الصلاة ستقام في جميع المساجد الجامعة (التي تقام بها صلاة الجمعة ضمن المناطق المفتوحة فقط في المرحلتين الأولى والثانية).

وأهابت الإدارة بجميع الخطباء المكلفين بأداء صلاة الجمعة من خطيب وإمام وخطيب وإمام ومؤذن ضرورة التعاون وأداء صلاة وخطبة عيد الأضحى في نفس مساجدهم، وفي حال الاعتذار لأي سبب يرجى إبلاغ الإدارة قبل نهاية دوام غدٍ الأربعاء الموافق 29 الجاري حتى يتسنى تكليف خطيب بديل.