حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .
الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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