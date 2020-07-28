محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 يوليو 2020

منذ 4 ثواني
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
29 يوليو 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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