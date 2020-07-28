حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.