“التربية” تخفيض 25 % من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2019

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، عن إصداره قراراً وزارياً بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2020 بتخفيض نسبة 25 % من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2019، وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي 2021/2020 وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الى المدارس.

وأكد الدكتور سعود الحربي على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية الكترونية تتضمن الفصول الإفتراضية وكافة مصادر التعلم الأخرى اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2021/2020 بحسب كل نظام تعليمي ، وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الى المدارس .

وأشار الحربي إلى استمرار سريان كافة أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية عن الفترة من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس وحتى نهاية العام الدراسي 2021/2020.

كما فوّض الدكتور سعود الحربي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة في اصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص آلية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة ونظام عمل المنصات التعليمية الالكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها، وتطبيق الجزاءات الواردة في القرار الوزاري رقم 2018/10 على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار.