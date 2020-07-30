قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة تستمر عدة أيام نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي إلى مناطق صحراوية شمال شبه الجزيرة العربية يجلب معه كتلا هوائية جافة من هذه المناطق الأعلى حرارة.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس المتوقع نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة.

وأضاف القراوي أنه تظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 49 و51 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام.

وأفاد أن الطقس ليل غد يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 إلى 4 أقدام.