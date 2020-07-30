حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
31 يوليو 2020
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 36°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق