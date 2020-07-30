حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 يوليو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 36°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.