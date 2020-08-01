وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت الكمامات والمعقمات على المسافرين في مطار الكويت كإجراءاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الجمعية مستمرة في جهودهاالمجتمعية لخدمة المسافرين مشيرة الى أن المتطوعين في الجمعية متواجدون في مطار الكويت الدولي ومبنى (تي 4) و(الجزيرة).

وأضافت البرجس أنه تم توزيع الكمامات والمعقمات والقفازات والبروشورات على المغادرين مؤكدة أهمية اتباع الإرشادات الصحية الوقائية بهذا الخصوص.

وذكرت أن الجمعية سعت منذ البداية بالتعاون مع السلطات الصحية لمواجهة الفيروس فبدأت بالتوعية عبر محاضرات وورش في مقرها ومواصلة الجهود مع وزارة الصحة في المحاجر الصحية وإجلاء المواطنين عبر المطار ومنافذ الدخول وتقديم المستلزمات الصحية والأجهزةالطبية.

وأوضحت أن الجمعية كان لها دور بارز في تقديم خدماتها خلال عمليات الإجلاء الجوي للمواطنين بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية وتوفير فريق من متطوعي الجمعية يعمل على نقل المواطنين إلى محل إقامتهم وفقا للتعليمات الصحية.

وبينت أن الجمعية زودت العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات بالكمامات والقفازات والمعقمات في بداية الأزمة كما ساهمت بتوزيع الكمامات على الموظفين والمراجعين في عدد من موسسات الدولة.

وثمنت البرجس جهود المتطوعين في الجمعية ودورهم الكبير في توزيع المستلزمات الصحية الوقائية منذ بداية أزمة (كورونا) مؤكدة حرص الجمعية على بذل المزيد من العمل لاستقطاب المتطوعين للمساهمة في حماية المجتمع من الفيروس وتداعياته.