محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 02 أغسطس 2020

منذ 42 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
02 أغسطس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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