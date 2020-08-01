دعت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم السبت الطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية ضمن المناطق الواقعة في المسار المحتمل للعاصفة الاستوائية (ايسا ايس) الى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

واكدت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الامريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذه العاصفة وتأمين سلامتهم.

وحثت السفارة المواطنين والطلبة على التواصل معها على الارقام الهاتفية التالية: رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن: (0012022620758) ‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن: (0012023642104) رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن: (0012023202415) رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن: (0012023904316).