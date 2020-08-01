اعلنت شركة مصر للطيران عن الغاء جميع رحلاتها “المجدولة” المتجهة الى دولة الكويت اعتبارا من اليوم السبت ولحين اشعار آخر.

وأوضحت مصر للطيران في بيان لها أن هذا الاجراء يأتي في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس (كورونا) بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.