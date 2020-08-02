الكويت – 2 – 8 (كونا) — اعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس العمل على تنفيذ مجموعة من الجداريات ستحمل صور وأسماء شهداء الكويت.

وقالت الفارس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان ذلك يأتي تخليدا لذكرى شهداء الكويت الأبرار وتضحياتهم.

واوضحت انه تم الاتفاق مع مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري على تنفيذ المشروع ليتم وضع صورهم وأسمائهم في مشاريع الجسور والأنفاق في شبكة الطرق بالبلاد. (النهاية) ض د / ط أ ب