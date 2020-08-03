سيتين يستقر على تشكيلة موقعة نابولي

يستعد برشلونة لمواجهة مصيرية أمام نابولي على ملعب كامب نو، السبت المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بإيطاليا، بهدف في كل شبكة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، استقر فيما يبدو على تشكيلة مباراة نابولي.

وأضافت أنه في ظل غياب بوسكيتس وأرتورو فيدال، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فإن سيتين سيعتمد على توليفة دي يونج، راكيتيتش وسيرجي روبيرتو في خط الوسط.

ولفتت أن ريكي بويج موهبة البارسا، سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن برشلونة سيستعيد أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وجاءت التشكيلة المحتملة لبرشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

الوسط: دي يونج، راكيتيتش، روبيرتو.

في الهجوم: جريزمان، ميسي، سواريز.