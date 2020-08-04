قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن تطبيق (تيك توك) للمقاطع المصورة سيحظر بحلول منتصف سبتمبر المقبل ما لم تشتريه شركة أمريكية عبر صفقة تضمن مصلحة الولايات المتحدة الأمنية والإقتصادية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أجرى “محادثة ممتازة” مع الرئيس التنفيذي لشركة (مايكروسفت) ساتيا ناديلا بخصوص المخاوف الأمنية الناجمة عن إدارة التطبيق من قبل شركة صينية.

وأوضح ترامب ألا مانع لديه من أن تقوم (مايكروسفت) أو شركة أمريكية أخرى بشراء التطبيق الذي تمتلكه شركة (بايت دانس) الصينية.

واوضح ترامب “بالرغم من أن سعر التطبيق سيذهب إلى الشركة المالكة الا أن جزءا كبيرا جدا من هذا السعر يجب أن يذهب إلى خزانة الولايات المتحدة التي سمحت باجراء هذه الصفقة”.

واكد “ل سيتم إغلاق (التطبيق) في 15 سبتمبر ما لم تتمكن (مايكروسوفت) أو غيرها من شرائها والعمل على صفقة مناسبة” تدر أموالا على الخزانة الأمريكية.

ومن جهتها أعربت (مايكروسوفت) في بيان نشرته أمس الأحد على موقعها عن استعدادها “لمواصلة المناقشات لبحث امكانية شراء (تيك توك) في الولايات المتحدة”.

وأوضحت أنها “تقدر تماما أهمية معالجة مخاوف الرئيس (ترامب)” كما أكدت التزامها “بأن يخضع (تيك توك) لمراجعة أمنية كاملة ويوفر مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الأمريكي قد عبر يوم الجمعة الماضي عن احتمال حظر تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة كما اشارت تقارير صحفية إلى أنه قد يصدر أمرا تنفيذيا يرغم الشركة المالكة للتطبيق على بيعه لشركة أمريكية.

وتعتبر (مايكروسفت) المرشح الأوفر حظا لشراء التطبيق.