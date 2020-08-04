أهابت سفارة دولة الكويت في الجمهورية اللبنانية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك بأخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم بشكل دائم والتقيد بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة وذلك في أعقاب حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ودعت السفارة الكويتية في بيان المواطنين الكويتيين الاتصال على هاتف الطوارىء (0096171171441) في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

وأعربت عن بالغ الأسى لهذا الحادث متضرعة إلى الباري عز وجل أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

وكان دوى انفجار كبير قد وقع في مرفأ بيروت البحري داخل مستودع للمفرقعات بحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.