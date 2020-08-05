من أروى الوقيان الكويت – 5 – 8 (كونا) — أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء انطلاق حملة تبرعات لصالح الشعب اللبناني الشقيق وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجمعية اثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت امس وادى الى دمار هائل ومقتل وجرح المئات.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الجمعية تجري حاليا كافة الاستعدادات ايذانا بإنطلاق أولى طائرات الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والطبية إلى لبنان والذي هو بأمس الحاجة الى المستلزمات الطبية العاجلة.

وأضاف الساير أن حملة جمع التبرعات ستساهم في توفير الأدوية والكراسي المتحركة وحليب الأطفال وجميع المستلزمات الطبية التي في أشد الحاجة لها.

وأشار إلى أن هناك فريقا من المتطوعين سيتوجه إلى لبنان لتوفير الاحتياجات اللازمة وتقديم كافة الإمكانيات بالتعاون مع سفارة دولة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الكويتي من “أقدر الجهات” على ايصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين في كافة أنحاء العالم وذلك لما تتمتع به من خبرة عالية وعمل متواصل في المجال الانساني ما أكسبها الكفاءة والقدرة على التدخل السريع والتنظيم الفعال لتدارك الأزمات.

وأكد أن هذه الحملة جاءت انطلاقا من شعور الجمعية بمسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني الشقيق معربا عن بالغ شكره للمتبرعين الذين يدعمون الجهود الانسانية للجمعية.

ودعا المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب اللبناني لإعادة البسمة الى وجوه أطفالهم من جديد مؤكدا وقوف الكويت حكومة وشعبا إلى جانب لبنان في محنته.(النهاية) أ خ و/ ا ع ب