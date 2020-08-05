“المواشي”: جهزنا 37% من “أضاحي العيد” بالمسالخ

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية أنها قامت بتجهيز 13365 ذبيحة من الأغنام والأبقار والجمال في أول ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك بما يشكل نسبة 37 في المئة من إجمالي الأضاحي المذبوحة في جميع مسالخ دولة الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم الانتهاء من استقبال وخدمة المضحين من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية لمدة أربعة أيام خلال عيد الأضحى في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد.

وأضاف بودي أن سنة 2020 كانت استثنائية حيث ألقت جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19» بظلالها على الوضع الصحي في العالم أجمع مما تطلب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس للتقليل من خطر العدوى بهذا الوباء خصوصاً عند استقبال المضحين من المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب ورفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية المضحين من هذا الوباء في كافة المرافق التابعة للمسلخ، لافتاً إلى أن المضحين قاموا بحجز مواعيد عبر منصة «متى» إلى جانب الهيئات والجمعيات واللجان الخيرية.

وتعتبر «نقل وتجارة المواشي» شركة كويتية مساهمة عامة تأسست عام 1973 وهي إحدى شركات الأمن الغذائي في دولة الكويت وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم وأقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في المنطقة.