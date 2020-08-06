أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء 704 إصابات من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 61610 حالات.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.