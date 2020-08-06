أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس ضبط خمسة مخازن غير مرخصة في منطقة جليب الشيوخ وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة عقب استكمال الإجراءات القانونية من الفرق الميدانية.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج في بيان صحفي إن إدارات النظافة تعمل يوميا بالمحافظات الست لرفع مستوى النظافة علاوة على رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ضمن مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد.

وأضاف الخرينج أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة تتضمن تطبيق كل اللوائح الواقعة ضمن اختصاص إدارة النظافة لاسيما أن الخطة انطلقت منذ أسبوع استكمالا للحملات السابقة إذ اشتملت على رفع السيارات المهملة والمخلفات.

ولفت إلى وجود تنسيق دائم بين الفرق الميدانية والجهات المختصة في حال رصد مخالفات تتبع جهات حكومية أخرى من منطلق حرص البلدية على التعاون المستمر تنفيذا لتعليمات الإدارة العليا في البلدية.

وأوضح أن الفرق الرقابية رفعت ست سيارات مهملة وحررت 36 مخالفة متنوعة إضافة إلى وضع 200 ملصق على سيارات مهملة تمهيدا لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية.

وشدد الخرينج على تطبيق مفتشي الفرق اللوائح بكل حزم على المخالفين الذين يتم رصدهم لمخالفتهم لوائح البلدية وأنظمتها مناشدا الجميع الالتزام بها تجنبا للمساءلة القانونية.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية الجميع في حال أي شكوى إلى عدم التردد بالإبلاغ عنها عبر خدمة واتساب البلدية (24727732) أو عبر الخط الساخن (139) للتعامل الفوري معها.