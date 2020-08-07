حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 08 أغسطس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 48°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.