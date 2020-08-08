ثنائية كريستيانو لا تكفي لتأهل يوفنتوس بدوري الأبطال

فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1)، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البيانكونيري بالدقيقة 43 من ركلة جزاء و60.

وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين بنتيجة (2-2) في مجموع المباراتين، إلا أن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

أول محاولة في المباراة جاءت بعد 45 ثانية، بعدما سدد هيجواين الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة لأيدي حارس ليون لوبيز.

وأطلق حسام عوار نجم ليون تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الثامنة أبعدها تشيزني إلى ركنية.

وحصل عوار على ركلة جزاء بعدما استلم الكرة وتوغل داخل المنطقة ليتدخل بنتانكور ويسقط حسام ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، نجح ممفيس ديباي في تحويلها إلى هدف أول بالدقيقة 12.

وأهدر بيرنارديسكي أخطر فرص اللقاء، بعدما سنحت له الفرصة بالدقيقة 19، حيث استلم الكرة في الناحية اليمنى عند الراية الركنية ليمر على الخط ويراوغ الحارس، وينجح مارسيلو مدافع ليون في إبعادها من أمام خط المرمى.

وكاد رونالدو أن يتعادل لليوفي بعدما مرر ساندرو كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى لها البرتغالي ويسددها برأسية تعلو العارضة.

ومن عرضية من الناحية اليمنى من كوادرادو، قابلها هيجواين برأسية من عند علامة الجزاء وصلت لأحضان الحارس لوبيز دون خطورة.

وحصل يوفنتوس على ركلة حرة في مكان خطير أمام منطقة الجزاء، أقدم كريستيانو على تسديدها بقوة في المرمى لولا تألق لوبيز الذي تصدى ببراعة لتسديدة البرتغالي بقبضة يده اليمنى ليبعدها عن مرماه.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعدما لمس ديباي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، نجح رونالدو في تحويلها إلى هدف أول بالدقيقة 43.

واستلم جويماريس تمريرة من ديباي، ليسدد قذيفة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 57، لتمر فوق عارضة حارس يوفنتوس تشيزني.

وتمكن رونالدو من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 60، بعد صاروخ من خارج المنطقة بقدمه اليسرى فشل الحارس لوبيز في إبعادها لتلمس يده وتدخل للشباك.

وأجرى ساري تبديلًا في الدقيقة 70 بخروج الثنائي كوادرادو وبيرنارديسكي بينما حل محلهم دانيلو وديبالا، العائد من الإصابة.

وأهدر كريستيانو فرصة تسجيل الهاتريك بعدما مرر ديبالا كرة عرضية مثالية ارتقى لها الدون وسددها برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 84، زاد ديبالا من أوجاع يوفنتوس بعدما تعرض للإصابة رغم مشاركته كبديل ليخرج من اللقاء متأثرًا بإصابته.