ميسي يقود برشلونة لقهر نابولي

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله “كامب نو”.

وسجل أهداف برشلونة كليمونت لينجليت وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقائق 10 و23 و(45+1)، أما إنسيني فسجل هدف نابولي في الدقيقة (45+5).

وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.

بدأ نابولي المباراة بضغط مُبكر، وكاد ميرتينز أن يُسجل الهدف الأول للإيطاليين، حيث تلقى كرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس تير شتيجن في الدقيقة 2.

وفي أول محاولة لبرشلونة، نجح المدافع كليمونت لينجليت في تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا، حيث استغل كرة عرضية من ركنية، وسدد رأسية قوية على يمين أوسبينا حارس نابولي في الدقيقة 10.

وأرسل إيفان راكيتيتش تصويبة صاروخية أرضية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لنابولي في الدقيقة 14.

وضاعف ميسي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 23، حيث تلقى تمريرة من سواريز على الطرف الأيمن، ونجح في مرواغة مدافعي نابولي في منطقة الجزاء، قبل أن يُسدد أقصى يمين الحارس أوسبينا.

وكاد سوايز أن يُسجل الهدف الثالث، حيث سدد كرة أرضية قوية مرت بجانب المرمى في الدقيقة 24.

وسجل ميسي الهدف الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة في الدقيقة 30، حيث تلقى كرة عرضية من فرينكي

دي يونج في منطقة الجزاء، وسدد على يسار أوسبينا حارس نابولي، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية

الفيديو.

وقرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء لميسي، إثر تدخل كوليبالي مدافع نابولي العنيف عليه، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وانبرى لتنفيذها لويس سواريز الذي سدد أعلى يسار الحارس أوسبينا، ليُضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 48، احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي، إثر تدخل راكيتيتش العنيف على ميرتينز، انبرى لتنفيذها إنسيني وسدد على يسار تير شتيجن مسجلا الهدف الأول للضيوف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر لورينزو إنسيني فرصة تسجيل الهدف الثاني لنابولي، حيث سدد كرة رأسية ضعيفة بين يدي الحارس تير شتيجن في الدقيقة 52.

وأضاع ميسي فرصة تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 65، بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، بين يدي الحارس أوسبينا.

وتلقى لوزانو كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية قوية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 70.

وسجل ميليك الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 80 من كرة رأسية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفشلت محاولات نابولي العديدة في الدقائق الأخيرة من المباراة في تقليص الفارق، ليودع البارتنوبي البطولة ويترك بطاقة العبور للبلوجرانا.



