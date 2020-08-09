إنجاز قياسي لبرشلونة في دوري الأبطال

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله “كامب نو”.

وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن برشلونة وصل إلى الدور ربع النهائي في آخر 13 موسمًا، حيث كان آخر فشل للفريق الكتالوني في موسم (2006-2007) تحت قيادة فرانك ريكارد.

وأشارت الشبكة، إلى أنه لم ينجح أي فريق آخر في الوصول لربع النهائي 8 مرات متتالية على الأقل في تاريخ المسابقة.