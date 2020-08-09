أعلنت الإدارة العامة الإطفاء الكويتية اليوم الأحد تمكن خمس فرق من السيطرة على حريق هائل اندلع في صهريج لنقل الوقود بعد انقلابه على طريق الجهراء باتجاه مدينة المطلاع مقابل نادي الجهراء الرياضي.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام لديها إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء يفيد بوقوع حريق هائل جراء انقلاب صهريج لنقل الوقود (ديزل) حمولة 36 ألف لتر وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الجهراء والجهراء الحرفية والتحرير ومبارك الكبير للمواد الخطيرة والإسناد وتمكنت من السيطرة على الحادث بسرعة قياسية رغم انتشار ألسنة اللهب التي طالت مركبتين وأشجارا على جانب الطريق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن اصابة قائد الصهريج وهو وافد من إحدى الجنسيات العربية وتم نقله إلى المستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية لتلقي العلاج.