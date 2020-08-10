اعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب اليوم الاثنين ان اخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من جائحة كورونا “كويتيون بلا رواتب” هو يوم الخميس المقبل وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بذلك.

ودعا شعيب في تصريح صحفي الى تقديم الطلبات بالوقت المحدد حتى يتسنى حصر اعداد تلك الطلبات وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية بالطلبات التي تدخل في اختصاصها لمعالجتها وفقا للقوانين المعمول بها في كل جهة.

وكشف ان المنصة تلقت نحو 4726 طلبا حتى اليوم وان الوزارة شكلت لجنة تضم عدة جهات حكومية لبحث هذه الطلبات بعد انتهاء موعد تلقي الطلبات.

وافاد أنه وفي إطار سعي الوزارة للانتهاء من بحث جميع الحالات ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بادرت الى إنشاء هذه المنصة.

واوضح ان المنصة تستقبل طلبات المواطنين الذين تضرروا من تعطل اجراءاتهم الإدارية في انهاء إجراءات التعاقد او انقطاع بدل البطالة او عدم استكمال إجراءات التعيين بسبب وقف العمل في الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.