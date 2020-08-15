6 في 4400.. رقم “لا يصدق” بعد خسارة برشلونة المذلة

قد تبدو الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8 أهداف لهدفين، الجمعة، قاسية للغاية على جماهير برشلونة في جميع أنحاء العالم، لكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا.

فهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك الفريق الكتالوني 8 أهداف، أو أكثر، في مباراة واحدة، وإن كان الأمر نادر الحدوث للغاية.

فوفقا لحساب “مستر تشب” الإحصائي على تويتر، فإن ” البارسا ” خلال 4 آلاف و400 مباراة رسمية خاضها طوال تاريخه، تلقى 8 أهداف أو أكثر، فقط في 6 مباريات.

والهزيمة الأولى بنتيجة +8، تعود لعام 1931 أمام أتلتيك بلباو في بطولة الدوري، وكانت بنتيجة 12 هدفا لهدف وحيد.

والمرة الثانية، وفقا لنفس الحساب، جاءت بعد ذلك بـ 4 سنوات أمام الغريم الأبدي ريال مدريد في نفس البطولة، وانتهت بنتيجة 8 أهداف لهدفين، أي نفس نتيجة المباراة الكارثية أمام بايرن ميونيخ.

ريال مدريد أعاد الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة عام 1943 في الكأس، حيث انتهت المباراة بنتيجة 11 -1.

وحقق إشبيلية نفس الأمر فهزم برشلونة في مناسبتين بفارق 8 أهداف أو أكثر، الأولى كانت عام 1940 بمسابقة الدوري وانتهت المواجهة بنتيجة 11-1، أما المرة الثانية فكانت في بطولة الكأس عام 1946 بثمانية أهداف نظيفة.

لكن الهزيمة أمام بايرن ميونيخ ، الجمعة، كانت المرة الأولى على صعيد البطولات الأوروبية التي تهتز شباك البارسا خلالها بثمانية أهداف في مباراة واحدة، جاء 4 منها بأول 30 دقيقة.