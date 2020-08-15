فاز المصور الكويتي ماجد الزعابي اليوم السبت بالمركز الأول (الجائزة الكبرى) في مسابقة تصوير الطيور العالمية المقامة في المملكة المتحدة في موسمها الخامس من بين أكثر من 15 الف صورة فوتغرافية.

وقال الزعابي وهو اول عربي يحقق هذا المركز منذ انطلاقة المسابقة عام 2016 لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان صورته الفائزة تم التقاطها في جزيرة نائية شمال النرويج تعيش فيها آلاف الطيور القطبية.

واوضح ان الصورة كانت لطائر (الغاق الأوروبي) في لحظة الغروب مع طائر آخر من نفس الفصيلة بعكس الاتجاه وباستخدام العزل في العدسة ظهرت كأنها مرسومة بألوان مائية.

وأكد ان شغف التصوير يدفع المصور الى المغامرة والسفر إلى اقاصي الأرض والتفكر في مخلوقات الله عز وجل وقدرته سبحانه حيث كان المكان مكسوا بالثلج في درجات حرارة اقل من الصفر.

وحصد الزعابي سابقا العديد من الجوائز العالمية كما حكم وحاضر في العديد من المسابقات والورش الخاصة بالتصوير مع جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير والتي تعتبر اكبر جائزة من نوعها في العالم.

وكانت مسابقة مصور الطيور العالمي بدأت في عام 2016 في المملكة المتحدة وأصبحت سريعا واحدة من اكبر المسابقات المتخصصة في تصوير الطيور وتحتوي على 8 أقسام مختلفة متنوعة كل عام كما تحتوى على قسم خاص لمن هم دون 18 عاما لتشجيعهم على خوض تجربة التصوير والتوعية البيئية للمحافظة على الطيور.