استقبال غاضب للاعبي برشلونة بعد الهزيمة المذلة

استقبلت مجموعة من مشجعي برشلونة، لاعبي الفريق وأعضاء الإدارة، بالهتافات واللافتات الاحتجاجية، بالمدينة الرياضية للنادي الكتالوني.

يأتي ذلك بعد الهزيمة المذلة وغير المسبوقة التي تعرض لها برشلونة، على يد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحملت اللافتات عبارات مثل “إدارة ولاعبون، عار على تاريخ 121 سنة”، و”ترف أقل وشرف أكثر”.

وتجمع المشجعون عند بوابات خروج السيارات بالمدينة الرياضية، حيث كان أعضاء الفريق يستقلون مركباتهم للعودة إلى منازلهم عقب وصولهم من لشبونة.

وصاح أحد المشجعين قائلا، إن ما يتعين عليهم القيام به هو “العمل”، وليس العودة إلى المنزل.

وودع البارسا، دوري الأبطال، بعدما تجرع أمس، هزيمة عريضة (2-8) في ربع نهائي البطولة، التي عجز عن التتويج بها منذ 2015.