ليون يطرد السيتي خارج دوري الأبطال بسيناريو جنوني

فجر ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز مثير بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه الفالادي، اليوم السبت.

سجل ثلاثية ليون كل من ماكسويل كورني بالدقيقة (24) وموسى ديمبلي “هدفين” بالدقيقتين (79، 87)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين بالدقيقة (69).

وضرب ليون بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع بايرن ميونخ الألماني، لتصبح مواجهتي المربع الذهبي بنكهة (ألمانية-فرنسية)، إذ أن المباراة الأخرى ستكون بين لايبزيج وباريس سان جيرمان.

مفاجأة ليون

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليون في الدقيقة العاشرة، بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء عبر مارسيلو، أمسك بها بنجاح إديرسون.

وافتتح ليون التسجيل في 24، بعدما انفرد إيكامبي بالحارس إديرسون بعد تلقيه تمريرة بينية مقتنة من مارشال، قبل أن يتدخل جارسيا ويفتك الكرة، لتصل إلى كورني الذي استغل خروج حارس السيتي من مرماه، ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتحصل السيتي على مخالفة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 28، نفذها دي بروين بتسديدة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس لوبيز.

وعاود دي بروين المحاولة بنفس الطريقة من مخالفة من نفس المكان في الدقيقة 38، ومرة أخرى تصدى حارس ليون للكرة.

وكاد مانشستر سيتي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 42، بعدما راوغ سترلينج نظيره كورنيه في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليمهد الكرة تجاه رودريجو، الذي سدد بدوره كرة ضعيفة أمسك بها لوبيز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أرسل دي بروين كرة بينية متقنة بخارج القدم تجاه سترلينج في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها لوبيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليون.

تدخل جوارديولا

وأجرى جوارديولا التبديل الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 56 بنزول محرز على حساب فيرناندينيو.

وتحصل مانشستر سيتي على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60، نفذها دي بروين مسددًا كرة قوية تصدى لها لوبيز بنجاح.

وحاول مارشال مباغتة إيديرسون بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، إلا أن حارس السيتي أمسك بالكرة.

ومن جديد نفذ دي بروين مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، مسددًا كرة علت العارضة هذه المرة.

تعادل السيتي

ونجح مانشستر سيتي في معادلة النتيجة في الدقيقة 69، بعدما مرر محرز كرة بينية متقنة لسترلينج في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع ليون ويمهد الكرة على حدود منطقة الجزاء لدي بروين الذي سدد مباشرة في شباك الفرنسيين.

وفي الدقيقة 73، سدد جيسوس كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تألق لوبيز في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأرسل سترلينج عرضية متقنة لجيسوس الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء في الدقيقة 77، إلا أن البرازيلي سدد الكرة أعلى العارضة.

وباغت ليون نظيره مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل عوار كرة بينية متقنة تجاه إيكامبي الذي فضل تركها لتواجده في وضع التسلل، ليتابعها ديمبلي وينفرد بإيديرسون ويسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 78.

ودفع جوارديولا بديفيد سيلفا على حساب رودريجو في الدقيقة 85 بحثًا عن إنقاذ الموقف.