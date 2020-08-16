انفرد نادي الكويت بصدارة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي) اليوم السبت وذلك بعد فوزه على النصر بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة ال11 المؤجلة.

وجاء الشوط الاول من اللقاء الذي جمعهما على استاد نادي الكويت دون المستوى الفني المأمول رغم الافضلية الطفيفة للنصر لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو نادي الكويت وقدموا أداء مميزا ليسجلوا هدفين عبر أحمد الزنكي في الدقيقة 55 وفهد الهاجري في الدقيقة 74 ليرفع الفائز رصيده الى 33 نقطة فيما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة.

وتنطلق منافسات الجولة ال15 من البطولة المحلية 20 أغسطس الجاري بلقاءين يجمع الأول بين (الشباب) و(التضامن) في ما يجمع الثاني (اليرموك) و(الساحل) على أن تتجدد المواجهات في اليوم الذي يليه بثلاثة لقاءات تجمع (السالمية) مع (القادسية) و(كاظمة) مع(النصر) و(الكويت) مع(العربي).