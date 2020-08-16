قالت وزارة الدفاع الكويتية ان القوة البحرية ستقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء داعية مرتادي البحر الى عدم الاقتراب من منطقة الرماية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الاحد ان منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي.

وأضافت ان منطقة الرماية تقع بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.