“السكنية” ترفع أولوية التنازل لأصحاب الطلبات حتى 31/12/2009

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه وبناء على توجيهات‬ معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس، ستقوم المؤسسة برفع أولوية التنازل عن البدائل السكنية‬ المسلّمة فعليا لاصحاب الطلبات الإسكانية‬ حتى تاريخ 2009/12/31 وما قبل.

وأشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها ان الأولوية المعلن عنها سابقاً لقبول التنازل كانت حتى تاريخ 31/12/2006 ، وبناء على التوجيهات الجديدة سيتم قبول معاملات التنازل للمواطنين المخصص لهم بدائل سكنية بالمشاريع الإسكانية والمسلمة تسليماً فعلياً إلى مواطنين آخرين من أصحاب الطلبات السكنية المسجلة لدى المؤسسة حتى تاريخ 31/12/2009 وماقبل.