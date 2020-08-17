أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال اطلاق صواريخ بالستية والتي تشكل انتهاكا لكافة المواثيق والاعراف الدولية وتهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة.

وناشد المصدر المجتمع الدولي الى المسارعة في تحمل مسؤولياته لوضع حد لذلك الاستهداف والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام الى جانب الاشقاء في السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.