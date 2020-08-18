أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الثلاثاء تعطيل جميع الوزارات والجهھات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعمالهھا يوم الخميس المقبل الموافق 20 اغسطس الجاري في كل الأحوال باعتباره عطلة رسمية.

وذكر الديوان في بيان صحفي انه بالاشارة الى التعميم رقم (18) لسنة 2020 الصادر منه بشأن عطلة رأس السنة الھجرية 1442 فان الدوام الرسمي سيستأنف يوم الاحد الموافق 23 من نفس الشهر.

واوضح ان الاجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتھا بمعرفة الجهات المختصة بشؤونھها مراعاة للمصلحة العامة.