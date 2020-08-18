أعلن وكيل وزارة التربية الكويتية بالإنابة فيصل المقصيد عن تشكيل لجنة لبحث حالات طلبة الصف ال12 المقيدين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020 الذين تم شطبهم من الفصل الدراسي الثاني وعددهم نحو 300 طالب.

وأوضح المقصيد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن تشكيل هذه اللجنة تم بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مشيرا الى أن اللجنة انتهت من أعمالها اليوم وتم رفع التوصيات والاقتراحات للوزير من أجل اعتمادها بشكل نهائي.