“الإعلام”: ما تم تداوله في وسائل التواصل عن مراسلة ⁧‫تلفزيون الكويت‬⁩ في ⁧‫باريس‬⁩ عار عن الصحة تماماً

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاعلام أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن مراسلة تلفزيون دولة الكويت في باريس هو عار عن الصحة تماما وأن المذكورة موظفة في وزارة الاعلام ومنقطعة عن العمل وتقاضت رواتب بدون وجه حق مما أدى احالتها للتحقيق.

كما أكد المصدر بأن وزارة الاعلام متعاقدة مع وكالة الاسوشيتدبرس الاخبارية والوزارة ليست مرتبطة بعقد عمل مع المراسلة المذكورة ويتم صرف مستحقات الشركة على حسب التقارير التي تطلب من الوكالة وفق حاجة النشرات الاخبارية الذي يعكس الوجه الانساني والحضاري لدولة الكويت ، علماً بأنه لا يوجد تعاقد مباشر مع المذكورة أعلاه .

علماً بأن الوزارة في تعاقدها مع الشركات الاخبارية التي تقدم الرسائل الاخبارية وبموجبه توفير المراسلين الاخباريين تلتزم بإتباع كافة الشروط المهنية الواجب توافرها في المراسلين وعند الاخلال في هذا الجانب يتم اتخاذ جميع الاجراءات الادارية المنظمة لذلك .

مع حرص الوزارة على التعاون المثمر والبناء لما فيه خدمة الوطن وابناء الوطن في كافة المجالات .