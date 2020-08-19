اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم الأربعاء التوصيات والمقترحات الخاصة بإعادة قيد طلبة المرحلة الثانوية (النقل والصف ال12) المشطوبة أسماؤهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي (2019 -2020) ولديهم نسبة مئوية ودرجات امتحان نهاية الفصل الأول.

وقال وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في تصريح صحفي إن طلبة الصف ال12 المشطوبين سيتم إعادة قيدهم في سجل الطالب وسيدخلون في بوابة الكويت التعليمية بمتابعة إدارة نظم المعلومات وذلك في إطار حرص (التربية) على مصلحة المتعلمين ومراعاة ظروفهم في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المقصيد أنه فيما يخص طلبة صفوف النقل في المرحلة الثانوية فسيطبق عليهم القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن آلية استكمال العام الدراسي الحالي (2019 -2020).

وأفاد بأن عدد طلبة الصف ال12 المشطوبين في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 300 طالب وطالبة 85 منهم من التعليم العام وخمس طلاب في مدارس التعليم الخاص و215 طالبا من المعاهد الدينية ومراكز تعليم الكبار.

وذكر أنه فيما يخص المشطوبين في صفوف النقل بالمرحلة الثانوية فيبلغ عدد طلبة الصف العاشر في قطاع التعليم العام 172 طالبا وفي الخاص خمس طلاب وفي تعليم الكبار 94 طالبا أما طلبة الصف ال11 للقسم الأدبي فيبلغ عددهم 34 طالبا في التعليم العام وأربعة طلاب من التعليم الخاص و26 طالبا من مراكز تعليم الكبار.

ولفت المقصيد إلى أن عدد طلبة الصف ال11 (القسم العلمي) فيبلغ 17 طالبا في التعليم العام و10 طلاب في الخاص أما مراكز تعليم الكبار فيبلغ عددهم 15 طالبا.