الدوري الكويتي .. الكويت والسالمية في مواجهات حاسمة أمام العربي والقادسية

يسدل اليوم الجمعة الستار على الجولة الـ15 من منافسات بطولة دوري stc للدرجة الممتازة، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الكويت مع العربي على استاد الكويت في الساعة 9.15 مساء، ويسبق هذا اللقاء مباراتا السالمية مع القادسية على استاد ثامر، وكاظمة مع النصر على استاد الصداقة والسلام، وتقام المباراتان في توقيت واحد في الساعة 7.05 مساء.

وتقام المباريات الثلاث في ظل إجراءات احترازية، وتعليمات صحية، مع تطبيق بروتوكول اتحاد الكرة، وذلك من أجل حماية الجميع، من فيروس كورونا المستجد.

البداية تأتي من آخر المباريات التي تجمع الكويت مع العربي، كونها في غاية الأهمية بالنسبة للأبيض المتصدر برصيد 33 نقطة، بعد فوزه في المباراة المؤجلة السبت الماضي على النصر بهدفين مقابل لا شيء، كما أن الأخضر صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة، فيطمح إلى الدخول للمربع الذهبي، وهو أمر ليس صعبا، لاسيما أن صاحب المركز الثالث يمتلك 26 نقطة.

ومما سبق ذكره، فمن المتوقع أن تأتي المباراة مشتعلة بين الناديين الكبيرين، فالأبيض يعلم تماما أن أي نتيجة غير تحقيق الفوز قد تطيح آماله في الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي.

ويضع مدرب الأبيض الهولندي رود كرول في اعتباره صعوبة المباراة، لذلك شاهد أكثر من مباراة للعربي، من بينها مباراة الديربي الودي، التي انتهت بالتعادل 1-1.

واستعاد الكويت بعض أوراقه الرابحة، منها محترفوه؛ بعودة لاعبه الفرنسي سيسكو إلى جانب تواجد الايفواري جمعة سعيد، والعراقي علاء عباس، في حين يغيب العراقي أمجد عطوان.