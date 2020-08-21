تغلب نادي القادسية اليوم الجمعة على نظيره السالمية بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (اس تي سي).

وافتتح القادسية التسجيل في اللقاء الذي جمعهما على استاد ثامر عبر لاعبه عدي الدباغ في الدقيقة 11 ليدرك السالمية التعادل عبر محترفه باتريك فابيانو في الدقيقة 45 رغم النقص العددي بعد طرد حارسهم احمد عادي لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل لاعب السالمية نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 49 ليعود القادسية مجددا لادراك التعادل عبر عدي الدباغ ايضا في الدقيقة 64 .

واستطاع القادسية فرض سيطرته مستثمرا النقص العددي للسالمية ليضيف الدولي بدر المطوع الهدف الثالث لفريقه معلنا كسب النقاط الثلاث ليرفع بذلك القادسية رصيده الى 33 نقطة متساويا مع الكويت المتصدر مؤقتا فيما تجمد رصيد الخاسر عند 26 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي اقيمت على استاد الصداقة والسلام فاز النصر على كاظمة بنتيجة (1-0) ليرفع رصيده الى 13 نقطة فيما تبقى الخاسر عند رصيده السابق ب22 نقطة.

وتختتم الجولة ال15 في وقت لاحق من اليوم بلقاء يجمع الكويت مع العربي.