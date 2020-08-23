على مسؤولية رونالدو.. هكذا ستحسم “دراما” ميسي وبرشلونة

يرى النجم البرازيلي رونالدو، مهاجم فرق برشلونة وريال مدريد وميلان السابق، أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني سيكون أمرا صعبا في الوقت الحالي لأسباب عدة.

وحسب ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن النجم الملقب بالظاهرة فإن “ترك ميسي يرحل ليس الحل المثالي” للبلوغرانا.

وترددت شائعات منذ أشهر عن نية “البرغوث” الأرجنتيني في الرحيل عن برشلونة بعد 19 عاما قضاها في كامب نو منذ قدومه ناشئا من الأرجنتين>

ثم زادت تلك الشائعات بقوة مع نهاية موسم كارثي للعملاق الكتالوني، خسر خلاله الكثير بفقدان لقب الدوري وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مهينة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي.

ورغم إقالة المدرب كيكي سيتين ، الذي لم ينل أبدا إعجاب أو ثقة ميسي، وتعيين الهولندي رونالد كومان خلفا، له فإن التقارير عن رحيل النجم الأرجنتيني لم تنته أو تضعف.

لكن رونالدو ، الذي يرأس حاليا نادي بلد الوليد الإسباني يرى أن “احتمال رحيل ميسي عن برشلونة ضعيف في الوقت الحالي، لاسيما وأن الفريق يمر بأزمة نتائج”.

وأكد رونالدو أن ميسي “أيقونة الفريق، وإذا كنت في مكان مسؤولي برشلونة، لن أتركه يرحل بأي حال، هو يمتلك علاقة قوية بالنادي، ولا أعتقد أن حبه للنادي سينتهي”، بحسب ما أوردت “آس”.

وتابع: “الوضع تفاقم داخل برشلونة بسبب خسارة التشامبينزليغ (..) لكن ميسي يحتاج لمساعدة زملائه كما يحدث، وبرشلونة عليه أن يفكر بشكل مختلف”.

واختتم رونالدو “توقعاته” قائلا: “ترك اللاعب الرئيسي والأهم في الفريق يرحل، ليس الحل لبرشلونة”.