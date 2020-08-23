وزير التربية: ضرورة عمل خطة تدريبية للتعليم الإلكتروني ووضع مؤشرات قياس الأداء

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي على ضرورة عمل خطة تدريبية توعوية شاملة لاستخدام التعليم الإلكتروني ووضع مؤشرات قياس الأداء المستخدمة في تطبيق التعليم ومتابعتها ومراجعة التقارير الدورية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها.

جاء ذلك في تصريح للوزير الحربي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة التربية على هامش اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء اللجنة العليا لتطبيق قواعد وسياسات التعليم عن بعد للمراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأشار الحربي إلى أهمية وجود التصور العام والسياسات والقواعد العامة للتعليم عن بعد لمختلف المراحل التعليمية مشددا على أهمية وضع سياسات الإستخدام لأنظمة التعليم عن بعد والتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد مقترحات التقويم الدراسي والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ولفت إلى ضرورة التنسيق الدائم مع كل القطاعات والإدارات ذات الصلة ودراسة الملاحظات والمقترحات الميدانية ومتابعة الخطط المنفذة في مختلف الإختصاصات من تدريب تكنولوجيا معلومات ومصادر تعلم ومناهج وخطط دراسية وآلية تقييم.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالانابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله المطوع وأستاذ علم اللغة الحاسوبية والمعالجة الحاسوبية للغة الطبيعية بجامعة الكويت الدكتور صلاح الناجم.

كما حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.