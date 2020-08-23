هل يذهب “خطأ إداري” بنقاط القادسية إلى السالمية؟

أبلغت مصادر مسؤولة في اتحاد الكرة «القبس» أن قراراً سيصدر بأحقية نادي السالمية في نقاط مباراته الاخيرة امام القادسية ضمن دوري STC الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت الجمعة الماضي بفوز الاصفر بثلاثة اهداف لهدفين.

واشار المصدر الى خطأ اداري كبير وقع فيه مسؤولي الاصفر، وذلك بتأخر ايداع العقد الجديد للمحترف الاردني بالفريق عدي الصيفي بالاتحاد.

وشدد المصدر على ان الاتحاد ليس طرفاً في الأزمة التي تخضع اولاً واخيراً للوائح المسابقات في الاتحاد والتي تم اعلانها في وقت سابق وفقاً لجائحة كورونا حيث يبقى كل نادٍ مطالباً بإيداع العقود التكميلية للاعبين المحترفين بالاتحاد عقب توقيعها وذلك وفقاً لتعميم ولائحة الاتحاد الدولي المعدلة في ظل الجائحة.

واستغرب المصدر استمرار المشاكل الادارية في نادي القادسية المعروف عنه التنظيم الاداري المميز في سنوات سابقة، الا ان مثل هذه المشاكل تتكرر دون مبرر من مسؤوليه، لافتاً الى مشكلة مشاركة رضا هاني لاعب الفريق الموسم الماضي في مباراة النصر، دون ادراج اسمه في قائمة الفريق، ما ادى الى احتساب نقاط المباراة ايضاً لصالح العنابي.

وتشير مصادر قدساوية الى خلافات مالية بين الصيفي والقادسية ادت الى تأخر توقيع الاخير على عقده الجديد مع النادي لما قبل بداية المباراة بدقائق، ليقوم بعد ذلك النادي بإرسال صورة العقد عبر الفاكس والايميل في الدقيقة 30 من زمن اللقاء تقريباً اي بعد بداية المباراة رسمياً ومشاركة الصيفي.

يذكر ان «القبس» انفردت في عددها الورقي ليوم غد الإثنين بخبر مطالبة السالمية بنقاط مباراته امام القادسية لعدم قانونية مشاركة عدي الصيفي لاعب الاصفر في المواجهة.

المصدر : القبس