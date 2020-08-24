أشاد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الإثنين بإلتزام القائمين على المحلات والأندية الصحية بنسبة 80 في المئة لتجنب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المنفوحي في تصريح صحفي بعد جوله ميدانية لتفقد المحلات والنوادي الصحية بمنطقة شرق ان هذه الجولات المتواصلة تأتي في إطار التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعاملين فيها ومرتاديها بتعليمات السلطات الصحية.

وأضاف أن هناك فرقا رقابية من وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الاشتراطات ورصد الأداء والقصور ورفع تقارير أسبوعية للجنة الخاصة بتطبيق الاشتراطات مؤكدا توصية سمو رئيس مجلس الوزراء ببذل الجهود لتجاوز كل المراحل تمهيدا للعودة للحياة الطبيعية.

وذكر أن البلدية تركز على المحلات والأندية بمدى توفيرها للمطهرات وتعقيم الأجهزة وقياس درجة حرارة للمرتادين قبل الدخول لافتا إلى أن الإجراءات التي تقوم البلدية بالتأكد منها ومتابعتها تأتي في اطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية خلال المرحلة الرابعة وبعض الأنشطة من المرحلة الخامسة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء.

واوضح انه منذ بداية إقرار البدء في المرحلة الرابعة وبعض الأنشطة من المرحلة الخامسة قامت الأجهزة الرقابية بشكل يومي بمخالفة الغير ملتزمين بالإشتراطات بالغلق واحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

وأشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها كافة الأجهزة الحكومية لتطبيق الإشتراطات مؤكدا في هذا الخصوص على مشاركة البلدية أصحاب الأنشطة للاستماع إلى آراء أصحاب الشأن وأصحاب الأندية الصحية لرصد السلبيات في حال وجودها.