منظومة الفساد سقطت

كلمة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جاءت منسجمة مع الروح الإصلاحية التي تهيمن على أبناء ‎الشعب الكويتي ، لتجتمع الإرادة الأميرية مع الإرادة الشعبية في منظر مهيب هز أركان منظومة الفساد وأصابها في مقتل ؛ ومن المفيد هنا الإشارة لبعض مضامين هذا الخطاب التاريخي كونة اول خطاب يوجهه نائب الأمير إلى أبناءه المواطنين؛ حيث أكد سموه على الأتي :

– إن محاربة الفساد ليس خياراً بل هي واجب شرعي وطني يشترك الجميع في تحمل مسئوليته، فلا أحد فوق القانون ولا حماي” لفاسد أيَّا كان أاسمه أو صفته أو مكانته.

-التسريبات الأخيرة أكد سموه أنها محل اهتمامه شخصياً وأنه متابع لجميع إجراءاتها وهي برمتها بيد قضائنا العادل النزيه .

– دعم وإشادة لسمو رئيس مجلس الوزراء لقدرته على التصدي لملفات الفساد وذلك بالتعاون مع المخلصين من أبناء الشعب الكويتي.

– يتوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية استشعار التحديات والمخاطر التي تحيط بنا والتصدي للقضايا الجوهرية وما يمس هموم المواطنين ومصالحهم .

فكلمة سمو نائب الأمير تؤكد وبشكل قطعي على المضي قدماً وبكل جدية في إتجاه مكافحة الفساد ، ولا تراجع عن ذلك بعد ما وصلت إليه الكويت من تردٍ في كل الأوضاع ، واستشعاراً من سموه بأن أمماً انهارت بسبب انتشار الفساد ؛ فالخطر أصبح وجودياً لذلك الضرورة تقتضي اقتلاعه.

ختاما:

كلمه سمو نائب الأمير لها أبعاد سياسية مستقبلية تعبر وبشكل واضح عن النهج الجديد للكويت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية… الى غير ذلك من مستويات ؛ نهج كويتي يستوعب الجميع تكون باكورة أعماله مصالحة وطنية ترعاها السلطة تشارك بها كافة مؤسسات المجتمع المدني أفراداً وجماعات أول ما ينتج عنها العفو الشامل عن كافة سجناء الرأي ، لترجع الكويت كسابق عهدها عروساً للخليج يتمتع كل من يعيش على أرضها بنعمة التنمية والأمن والحرية .

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء

ودمتم بخير

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‎د.حمود حطاب العنزي