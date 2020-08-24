العربي يستعيد نجمه أخيرًا

عاد محترف العربي، الإسباني تشافي توريس، إلى الكويت اليوم الاثنين قادما من بلاده، عبر الدوحة.

وكان وصول توريس قد تعذر، مطلع أغسطس/آب الجاري، بعد حظر الكويت الرحلات الجوية من 31 دولة، من بينها إسبانيا.

وسيخضع اللاعب لحجر منزلي لمدة أسبوعين، وفقا للاشتراطات الصحية المفروضة على القادمين من الخارج.

ومن المنتظر أن يلتحق توريس بتدريبات الأخضر، عقب انتهاء الحجر، من أجل الاستعداد للمشاركة في دور الثمانية لكأس الأمير.

وبعودة الإسباني يكتمل خماسي المحترفين الأجانب، الذي دافع عن ألوان الفريق في الموسم الجاري.